В Екатеринбурге напротив кладбища появился аттракцион для детей

Оказалось, что это новый атракцион под названием «Магический дракон». Надувная конструкция имеет длину 50 метров, ширину — 12 и высоту — 8 метров. Внутри доисторического чудовища размещен лабиринт, передвигаясь по которому ребята будут сталкиваться с визуальными и акустическими спецэффектами.