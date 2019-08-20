В Екатеринбурге напротив кладбища появился аттракцион для детей

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Клыкастый дракон длиной с 15-этажный дом появился 20 августа на внешней площадке одного из торговых центров города — на границе с Широкореченским кладбищем, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Оказалось, что это новый атракцион под названием «Магический дракон». Надувная конструкция имеет длину 50 метров, ширину — 12 и высоту — 8 метров. Внутри доисторического чудовища размещен лабиринт, передвигаясь по которому ребята будут сталкиваться с визуальными и акустическими спецэффектами.
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Чтобы ещё больше напугать будущих гостей аттракциона в утробе дракона работают профессиональные актеры.
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