Заключенные исправительной колонии № 6 Нижнего Тагила сошьют восемь тысяч полевых костюмов, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

Пошив костюмов был освоен на производстве, нормативно-техническая документация проработана, все нюансы освоены. Производство костюмов ведется в исправительном учреждении в течение двух месяцев. В 2020 году поступил заказ на пошив восьми тысяч комплектов. Всего в пошиве задействовано 125 человек. Как пояснили в пресс-службе ГУФСИН, с целью обеспечения осужденных-женщин рабочими местами, учреждение и дальше планирует продолжить работу с компаниями по оказанию услуг по пошиву.

