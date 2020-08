В Нижнем Тагиле на Вагонке были установлены новые арт-объекты. Ими оказались олень и два олененка. Об этом сообщается на странице «УБТ-Сервис» в Instagram.

В продолжении благоустройства развязки ул. Юности и Восточное шоссе появились топиари Оленей! ООО «УБТ-Сервис» стремится украсить, облагородить свой район, сделать его чистым, светлым, ведь Олень это благодатный символ возрождения и обновления, силы и благородства! сообщается на странице «УБТ-Сервис» в Instagram. Новые арт-объекты Photo: страница "УБТ-сервис" в "Инстаграм" Напомним, ранее в центре города были установлены подобные фигуры медведей. В центре Нижнего Тагила «поселились» три медведя

