Чемпионка СССР по художественной гимнастике Лилия Назмутдинова умерла в Екатеринбурге
Сегодня, 15:00Общество
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19 сентября в Екатеринбурге на 82-м году жизни умерла 15-кратная чемпионка СССР по художественной гимнастике Лилия Назмутдинова.
Сюжеты: Екатеринбург
Лилия Назмутдинова стала первым в истории СССР мастером спорта по художественной гимнастике. Кроме этого, она 15 раз становилась чемпионкой СССР и бронзовой призеркой в упражнениях с предметом на первенстве мира в 1965 году.
Лилия Биляловна скончалась в возрасте 82 лет от продолжительной болезни, сообщают «Вечерние ведомости».
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