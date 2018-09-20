Врач больницы ОАО «РЖД» в Свердловской области обвиняется в подделке документов
Сегодня, 20:50Общество
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В Свердловской области врач больницы ОАО «РЖД» обвиняется в подделке документов.
33-летняя женщина подозревается в том, что около года вписывала в меддокументы заведомо ложные сведения о прохождении реабилитационного лечения машинистами.
По информации пресс-службы СУ на транспорте СКР, медицинский работник делала это из корыстных побуждений.
На данный момент идет следствие, в ходе которого будет определён ущерб, нанесенный компании. Также проходят судебно-технические экспертизы и экспертизы почерка, пишут Европейско-Азиатские новости.
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