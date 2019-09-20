Министр образования Свердловской области посетил с рабочим визитом Невьянск

Первым пунктом визита министра стала средняя общеобразовательная школа в селе Быньги, где высокого гостя встретили ароматным караваем. В эти дни на территории образовательного учреждения идет подготовка к запуску проекта «Точка роста», о которой и рассказали Юрию Биктуганову. Подобные образовательные центры уже появились во многих свердловских городах, всего в проекте принимают участие 57 школ.

Современные технологии и подходы к обучению дают возможность учиться в ногу со временем, открывая и развивая возможности детей. Спасибо за доверие, за возможность нашей школе стать еще лучше, интереснее. А мы постараемся оправдать его,отметил руководитель школы в селе Быньги Светлана Иванцова.

В школах № 1 и № 4 города Невьянска министр проверил результат работ по восстановлению инфраструктуры учебных заведений. В первой городской школе более двух лет назад по поручению губернатора области был сделан ремонт в здании мастерских, в школе № 4 недавно сдали в эксплуатацию спортивную площадку.

Мы видим сегодня, что обязательства, взятые на себя муниципалитетом в части реализации проектов в сфере образования, освоения финансовых средств выполнены в должной мере. И в дальнейшем мы надеемся, что Министерству образования удастся и в дальнейшем поддерживать инициативы, исходящие в рамках реализации национальных проектов. И тех вопросов, что касаются поддержки педагогов, наших школьников, которым мы должны обеспечить качественное и современное образование,отметил Юрий Биктуганов по итогам осмотра.