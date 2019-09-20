В Екатеринбурге из-за УФСБ исключили еще одну площадку под строительство храма
Сегодня, 12:49ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Жителям Екатеринбурга придется выбирать между двумя вариантами площадок под строительство Храма святой Екатерины, третий вариант, пустырь на перекрестке Фурманова — Белинского, исключен из списка голосования, пишет «Наша газета».
Сюжеты: Екатеринбург
Об исключении из списка голосования данного участка стало известно из ответа руководителя свердловского управления Росимущества Алексея Рогова мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому.
Как сообщает Ура.ру, из ответа следует, что данный участок предоставлен в бессрочное пользование УФСБ Свердловской области для строительства комплекса зданий.
Игорь Володин в беседе с журналистами «Уралинформбюро» подчеркнул, что вводить новую площадку в список для голосования не будут, екатеринбуржцам предстоит выбрать между набережной Исети за Макаровским мостом и площадью Приборостроительного завода.
Напомним, голосование состоится 13 октября.
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