В Екатеринбурге из-за УФСБ исключили еще одну площадку под строительство храма

Как сообщает Ура.ру, из ответа следует, что данный участок предоставлен в бессрочное пользование УФСБ Свердловской области для строительства комплекса зданий.

Игорь Володин в беседе с журналистами «Уралинформбюро» подчеркнул, что вводить новую площадку в список для голосования не будут, екатеринбуржцам предстоит выбрать между набережной Исети за Макаровским мостом и площадью Приборостроительного завода.