В мэрии Нижнего Тагила представлены два новых руководителя

На должность назначена Болдырева Наталья, ранее работавшая ведущим специалистом отдела земельных правоотношений, а затем заместителем начальника управления муниципальным имуществом. До Болдыревой должность директора учреждения занимала Кокшарова Елена.

Также на аппаратном совещании официально представили Егора Копысова, назначенного на пост заместителя главы города по строительству и горхозяйству.