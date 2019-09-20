В мэрии Нижнего Тагила представлены два новых руководителя
Сегодня, 09:51ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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На аппаратном совещании в мэрии Нижнего Тагила 20 сентября глава города Владислав Пинаев представил нового руководителя МКУ «Центр земельного права».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
На должность назначена Болдырева Наталья, ранее работавшая ведущим специалистом отдела земельных правоотношений, а затем заместителем начальника управления муниципальным имуществом. До Болдыревой должность директора учреждения занимала Кокшарова Елена.
Также на аппаратном совещании официально представили Егора Копысова, назначенного на пост заместителя главы города по строительству и горхозяйству.
Надо говорить обдуманно, сотрудничать со всеми, сказал Пинаев во время напутственной речи новому заместителю.
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