В Нижнем Тагиле волонтеры запустили образовательный проект о выживании
В Нижнем Тагиле поисковой отряд «Скорпион» запустил благотворительный проект «СКОРПИОН Тимбилдинг». В его рамках волонтеры рассказывают детям от 7 лет и взрослым о правилах безопасности в природной и городской среде.
Руководитель направления «Скорпион Тимбилдинг» и волонтер Алексей Дылдин рассказал TagilCity.ru каким правилам обучают детей не мероприятиях отряда.
Всем желающим рассказываем, что необходимо брать с собой в лес: фонарики, зажигалки, воду. Самое главное, что не уходим в лес без родителей. Также рассказываем, как вести себя детям с незнакомыми людьми. Технику безопасности, как заходить в подъезд, и правила обороны,рассказывает Алексей Дылдин.
Помимо этого, дети изучают правила дорожного движения, а после образовательной части проходят верёвочные курсы, играют с родителями, едят у костра.
Все мероприятия совершенно бесплатны, тем не менее, волонтеры не отказываются от поддержки: фонарики, топливо, вещи необходимые для поисковых мероприятий.
13 октября «Скорпион» будет проводить для всех детских домов Нижнего Тагила мероприятие-соревнование с полевой кухней и показательным выступлением Спецназа и ОМОНа. Также волонтеры проводят образовательные мероприятия в детских садах и школах.