В Нижнем Тагиле волонтеры запустили образовательный проект о выживании

Руководитель направления «Скорпион Тимбилдинг» и волонтер Алексей Дылдин рассказал TagilCity.ru каким правилам обучают детей не мероприятиях отряда.

Всем желающим рассказываем, что необходимо брать с собой в лес: фонарики, зажигалки, воду. Самое главное, что не уходим в лес без родителей. Также рассказываем, как вести себя детям с незнакомыми людьми. Технику безопасности, как заходить в подъезд, и правила обороны,рассказывает Алексей Дылдин.

Помимо этого, дети изучают правила дорожного движения, а после образовательной части проходят верёвочные курсы, играют с родителями, едят у костра.

Все мероприятия совершенно бесплатны, тем не менее, волонтеры не отказываются от поддержки: фонарики, топливо, вещи необходимые для поисковых мероприятий.