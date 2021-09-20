За упавшие на ребенка футбольные ворота алапаевская мэрия заплатит 200 тысяч

Футбольные ворота упали на несовершеннолетнего мальчика во время игры на одной из спортивных бесхозных площадок Алапаевска.

Суд принял во внимание доводы прокурора и присудил взыскать в пользу несовершеннолетнего ребенка 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Инцидент произошел на детской игровой площадке в Алапаевске во время игры в футбол. Металлические ворота упали на ребенка и причинили ему травмы различной степени тяжести. Мальчик длительное время находился на лечении в стационаре. Прокурорская проверка выявила, что игровая площадка бесхозная, она не была включена в реестр городского имущества, контроль за безопасностью игрового оборудования не проводился. По иску прокуратуры в суд игровое оборудование детской площадки включено в реестр. Решение суда вступило в силу. Также прокуратура потребовала взыскать с администрации Алапаевска пострадавшему ребенку моральную компенсацию в 200 тысяч рублей, суд также удовлетворил данный иск. Это решение в законную силу пока не вступило. Напомним, 14 сентября 2021 года 10-летний подросток пострадал в ДТП в Нижнем Тагиле. Ребенок был госпитализирован в городскую больницу. 10-летний мальчик пострадал в ДТП с двумя машинами в Нижнем Тагиле

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