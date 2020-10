Сливы «Водоканала»? Депутат ГГО проверил «фекальный фонтан» в Черноисточинске

Депутат Горноуральского ГО Александр Смирнов проверил «фекальный фонтан» в Черноисточинске под Нижним Тагилом, на который в прокуратуру и СМИ пожаловались местные жители. По словам народного избранника, жидкость с неприятным запахом течет из трубы, эксплуатируемой, вероятнее всего, «Водоканалом-НТ».

Депутат выехал по жалобам садоводов на место слива вблизи Черноисточинска. Вода вытекала в ручей Безымянный, далее в реку Чернушку, которая идет за садами. По словам Александра, вероятнее всего, это промывные воды «Водоканала-НТ». Я видел, что течет вода под давлением. Я понимаю, что так никто не может качать, ни одно предприятие, кроме «Водоканала». Есть такой напор, у жителей таких насосов точно нет, пояснил TagilCity.ru Александр Симонов. Жидкость с неприятным запахом далее образовывает болото, а затем протекает близ садовых участков. Редакция TagilCity.ru направила запрос в «Водоканал-НТ». На момент публикации ответ не был получен. Напомним, жители Черноисточинска пожаловались, что близ садов бьет «фекальный фонтан». Труба выходит из земли, из нее периодически под давлением сливается жидкость с неприятным запахом. Природоохранная прокуратура зафиксировала факт излива. Было установлено превышение по нефтепродуктам — в 4,6 раза, по взвешенным веществам — в 520 раз, по железу — в 11,6 раза. Сейчас проводится проверка.

