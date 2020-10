В Нижнем Тагиле ВГОК обязали пересмотреть акт аварийной и технологической брони

В Нижнем Тагиле акт аварийной и технологической брони ВГОКа признан судом незаконным. Предприятию предписано пересмотреть документацию, сообщает пресс-служба АО «Энергосбыт Плюс».

Под данным актом подразумевается перечень потребителей электроэнергии, необходимых для функционирования предприятия в режиме остановленного производства. К ним относятся сигнализация, вентиляция и связь. При проверке сотрудники «Энергосбыта» выяснили, то техпроцесс на производстве работает в прежнем режиме, а в акт аварийной и технологической брони включен ряд установок, не относящихся к безопасности комбината. Арбитражный суд Свердловской области обязял ВГОК согласовать с «Россетями Урала» новую документацию и передать её в «Энергосбыт Плюс». Напомним, общая сумма долгов ВГОКа в Нижнем Тагиле составляет около 750 миллионов рублей. В число истцов входят поставщики газа, тепла и электроэнергии. Кроме того, имеются задолженности по налогам и сборам. Долг тагильского ВГОКа по исполнительным производствам достиг 750 миллионов рублей

