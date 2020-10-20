В Нижнем Тагиле ВГОК обязали пересмотреть акт аварийной и технологической брони

В Нижнем Тагиле ВГОК обязали пересмотреть акт аварийной и технологической брони

Сегодня, 18:55ОбществоPhoto: Яндекс картыВГОК
В Нижнем Тагиле акт аварийной и технологической брони ВГОКа признан судом незаконным. Предприятию предписано пересмотреть документацию, сообщает пресс-служба АО «Энергосбыт Плюс».

Под данным актом подразумевается перечень потребителей электроэнергии, необходимых для функционирования предприятия в режиме остановленного производства. К ним относятся сигнализация, вентиляция и связь.

При проверке сотрудники «Энергосбыта» выяснили, то техпроцесс на производстве работает в прежнем режиме, а в акт аварийной и технологической брони включен ряд установок, не относящихся к безопасности комбината.

Арбитражный суд Свердловской области обязял ВГОК согласовать с «Россетями Урала» новую документацию и передать её в «Энергосбыт Плюс».

Напомним, общая сумма долгов ВГОКа в Нижнем Тагиле составляет около 750 миллионов рублей. В число истцов входят поставщики газа, тепла и электроэнергии. Кроме того, имеются задолженности по налогам и сборам.

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