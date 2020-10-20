В США уничтожили 45 уральских аппаратов ИВЛ как опасные отходы

Медицинские приборы были отправлены в США после сообщения президенту РФ Владимиру Путину от Дональда Трампа о сложной эпидемиологической обстановке в штатах.
По информации из американских СМИ, в страну их привезли 1 апреля 2020 года и направили в больницу штата Нью-Джерси. Они хранились как запасные, так как не имелось адаптеров для подключения к электрической сети. Позднее их утилизировали согласно нормативным требованиям по обращению с опасными отходами.
Одно из изданий сообщает, что власти не одобрили и происхождение устройств. Их произвели на Уральском приборостроительном заводе, который входит в корпорацию «Ростех», а последняя находится под санкциями. Также напоминалось об опасности аппаратов, так как они загорались в российских медицинских учреждениях.
Напомним, в начале осени сообщалось об увеличении прибыли почти в 300 раз у Уральского приборостроительного завода. Оно объяснялось повышенным спросом на аппараты ИВЛ во время коронавирусной пандемии.