В США уничтожили 45 уральских аппаратов ИВЛ как опасные отходы

По информации из американских СМИ, в страну их привезли 1 апреля 2020 года и направили в больницу штата Нью-Джерси. Они хранились как запасные, так как не имелось адаптеров для подключения к электрической сети. Позднее их утилизировали согласно нормативным требованиям по обращению с опасными отходами.