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Ситуация с отоплением под контролем: в Нижнем Тагиле обсудили обращения граждан
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ситуация с отоплением под контролем: в Нижнем Тагиле обсудили обращения граждан

Сегодня, 17:43ОбществоЮлия СтепановаФото: pxhere.com
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