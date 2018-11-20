Ситуация с отоплением под контролем: в Нижнем Тагиле обсудили обращения граждан

По информации представителей мэрии, основной пик обращений пришёлся на 12, 13, 14 ноября.

Главная причина ситуации – ветер. Погода держалась на уровне 10-12 градусов, затем резкое потепление – мы снизили температуру теплоисточника. Дома охлаждаются из-за ветра, а дальше отдают холод квартирам. Мы выдаём тепло по графику. Теперь мы подаём тепло с поправкой на ветер, правилами это предусмотрено, объяснил Сергей Козлов, директор МУП «НТТС».

Представители ресурсоснабжающих организаций Нижнего Тагила также отметили, что после того, как ветер стих, ситуация улучшилась.

Температура в большинстве случаев находится в параметрах, но ближе к нижнему пределу – от 18 до 20 градусов. Ощущается некомфортно. На сегодняшний после проведённых работ жалобы прекратились. На лицо то, что недостаток теплоносителя был,отчитался по ситуации Егор Копысов, начальник управления ЖКХ.

По мнению Сергея Козлова, многие жители привыкли, что в домах держится высокая температура – около 30 градусов. Когда происходит корректировка до 22-23 градусов, то, по мнению директора ресурсоснабжающей организации, люди считают, что этого недостаточно.

Также согласно докладу, в квартирах тагильчане температура практически не опускалась до 18 градусов. Владислав Пинаев рассказал, что в администрацию обратилась жительница дома по Октябрьскому проспекту и пожаловалась на квитанцию в 6 тысяч рублей.

Мы должны объяснять людям, что мы не можем превышать нормативные параметры. Иначе все несут убытки. Чтобы держать температуру 30 градусов, нужно вместо трёх насосов включать четыре или пять. Чтобы тариф был экономным, нужно снижать затраты, сошлись во мнении представители «Горэнерго» и «НТТС».

Другой пример, который привёл глава города, – на Первомайской, 31 промерзают стены, температура едва достигает 10 градусов на полу. Директор муниципального предприятия «НТТС», которое обслуживает указанный дом, заявил, что такие ситуации происходят, хоть и не являются нормой:

Я допускаю, что такое может быть. В любом случае тут проблемы в стене дома или с тепловым узлом. У нас нет цели кого-то оставить без отопления. Цель одна – чтобы у людей в домах была комфортная температура. На сегодняшний день панельные дома реально промерзают из-за межпанельных швов, утеплением которых должна заниматься управляющая компания. Проблему по Первомайской решим совместно с УК, заверил Сергей Козлов.