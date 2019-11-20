47 представителей совета ветеранов пришли на встречу с мэром Нижнего Тагила

Ветераны рассказали, что в организации состоят 144 человека, большинство из них тагильчане в возрасте до 70 лет. В этом году в совет вошли 34 человека, 21 человек является волонтерами серебряного возраста.

Наш актив – это люди, которые не только могут реально и профессионально оценить происходящие перемены и мероприятия, которые проводятся в городе, но и не сидят без дела, а продолжают вносить посильный вклад в развитие Нижнего Тагила, пояснила председатель совета Нина Титова.