47 представителей совета ветеранов пришли на встречу с мэром Нижнего Тагила
Мэр Нижнего Тагила провел встречу с представителями городского совета ветеранов органов власти. Для того чтобы встретиться с главой города на мероприятие пришли 47 человек, сообщает пресс-служба мэрии.
Ветераны рассказали, что в организации состоят 144 человека, большинство из них тагильчане в возрасте до 70 лет. В этом году в совет вошли 34 человека, 21 человек является волонтерами серебряного возраста.
Наш актив – это люди, которые не только могут реально и профессионально оценить происходящие перемены и мероприятия, которые проводятся в городе, но и не сидят без дела, а продолжают вносить посильный вклад в развитие Нижнего Тагила, пояснила председатель совета Нина Титова.
Владислав Пинаев по просьбе участников встречи рассказал о том, что удалось сделать за последнее время для улучшения качества жизни тагильчан, о реализованных в 2019 году инфраструктурных и социальных проектах. Также мэр ответил на вопросы ветеранов, касаемо дальнейшего развития города, здравоохранения работой общественного транспорта, участия партийных организаций в развитии Нижнего Тагила.