Павел Креков: «Новых коронавирусных ограничений не будет!»

Указ будет в начале следующей недели,сообщил он Е1.
Также Креков добавил, что спектакли и концерты отменять не планируют. При этом власти региона все-таки рекомендуют гражданам отказаться от новогодних корпоративов, а елки для детей проводить в пределах одной группы в детском саду и класса в школе.
Напомним, в Нижнем Тагиле отмечается большой спад на заявки по проведению новогодних корпоративов. Рестораторы сообщают о снижении количества заявок на 70%. Кроме того, на отсутствие заказов жалуются шоумены и фотографы.