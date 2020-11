Павел Креков: «Новых коронавирусных ограничений не будет!»

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил о том, что власти не планируют вводить новые ограничения.

Указ будет в начале следующей недели,сообщил он Е1. Также Креков добавил, что спектакли и концерты отменять не планируют. При этом власти региона все-таки рекомендуют гражданам отказаться от новогодних корпоративов, а елки для детей проводить в пределах одной группы в детском саду и класса в школе. Напомним, в Нижнем Тагиле отмечается большой спад на заявки по проведению новогодних корпоративов. Рестораторы сообщают о снижении количества заявок на 70%. Кроме того, на отсутствие заказов жалуются шоумены и фотографы. «Ковидный» Новый год: а будет ли у тагильчан праздник?

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter