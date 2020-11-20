Павел Креков: «Новых коронавирусных ограничений не будет!»

Павел Креков: «Новых коронавирусных ограничений не будет!»

Сегодня, 14:59ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил о том, что власти не планируют вводить новые ограничения.

Указ будет в начале следующей недели,сообщил он Е1.

Также Креков добавил, что спектакли и концерты отменять не планируют. При этом власти региона все-таки рекомендуют гражданам отказаться от новогодних корпоративов, а елки для детей проводить в пределах одной группы в детском саду и класса в школе.

Напомним, в Нижнем Тагиле отмечается большой спад на заявки по проведению новогодних корпоративов. Рестораторы сообщают о снижении количества заявок на 70%. Кроме того, на отсутствие заказов жалуются шоумены и фотографы.

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