Врачи Нижнего Тагила получили автомобили из автопарка мэрии

Администрация Нижнего Тагила на время выделила врачам легковые автомобили, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Это было сделано для того, чтобы помочь медикам быстрее добираться к больным в условиях пандемии коронавируса. Транспорт был передан вместе с водителями. Всего в Свердловской области врачам было передано 200 машин. Их количество определили с учётом потребностей муниципалитетов. Помимо Нижнего Тагила, транспорт получил медперсонал из Екатеринбурга, Ирбита, Асбеста и других городов. Напомним, в начале ноября нижнетагильская ЦГБ № 1 объявила о нехватке медиков. Руководство разместило объявление о срочном приеме на работу. Нижнетагильская городская больница № 1 срочно набирает медицинский персонал

