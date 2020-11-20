Врачи Нижнего Тагила получили автомобили из автопарка мэрии

Врачи Нижнего Тагила получили автомобили из автопарка мэрии

Сегодня, 17:00ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Администрация Нижнего Тагила на время выделила врачам легковые автомобили, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Это было сделано для того, чтобы помочь медикам быстрее добираться к больным в условиях пандемии коронавируса. Транспорт был передан вместе с водителями.

Всего в Свердловской области врачам было передано 200 машин. Их количество определили с учётом потребностей муниципалитетов.

Помимо Нижнего Тагила, транспорт получил медперсонал из Екатеринбурга, Ирбита, Асбеста и других городов.

Напомним, в начале ноября нижнетагильская ЦГБ № 1 объявила о нехватке медиков. Руководство разместило объявление о срочном приеме на работу.

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