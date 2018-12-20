Елочные базары и петарды: безопасно ли в торговых центрах Нижнего Тагила?

Елки зеленые Самыми популярными торговыми точками в преддверии Нового года становятся отделы с искусственными елями. Зеленые красавицы продаются почти в каждом торговом центре и супермаркете. Но продажа елей должна быть безопасной, ведь к таким отделам предъявляется ряд требований.

В частности, запрещено размещение елей на проходах и лестницах.

Размещать елки на проходах, в коридорах, на путях эвакуации запрещено, все демонстрационные образцы должны быть в отделе,сказали редакции в ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО.

Например, в ТЦ «Кит» редакции встретился отдел, где ели были размещены в коридоре вне отдела, на прямом пути эвакуации и рядом с лестницей.

Безопасный салют Еще одним популярным атрибутом праздника является пиротехника. К ней предъявляются особые требования, как к ее продаже и качеству, так и к размещению торговых точек. Сейчас часто можно встретить торговые точки, которые вынесены за пределы магазинов, однако торговать пиротехникой внутри помещений не запрещено, если продавец имеет соответствующие разрешения, а торговая точка размещена с учетом всех требований техники безопасности.

Пиротехника должна продаваться если в многоэтажном ТЦ, то в отделе на верхнем этаже, на расстоянии не менее 4 метров от путей эвакуации, должны соблюдаться нормы хранения, вся техника должна быть сертифицирована. В отделе пиротехники должен быть продавец-консультант, в свободном доступе она не должна находиться, также давать пиротехнику в руки покупателям посмотреть – запрещено,пояснили в ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО.

В одном из супермаркетов города отдел пиротехники оказался огорожен и там дежурил продавец.

Каждый тагильчанин перед покупкой пиротехники может самостоятельно проверить, есть ли у продавца лицензия на осуществление данного вида деятельности:

Предприниматель должен иметь лицензию на торговлю пиротехникой, проверить это можно на сайте налоговой, в поле «проверить контрагента», сделать это можно по ИНН. Также покупатель вправе попросить у продавца документацию, подтверждающую сертификацию товара.

Елочка, не гори! Помимо торговли атрибутами праздника, ТЦ стараются украсить помещения – развешивают мишуру, гирлянды, ставят елку. При этом тоже необходимо учитывать ряд требований. В частности, гирлянды должны быть исправны, не иметь оголенных проводов, быть в недосягаемости для посетителей магазина. Елку специалисты советуют размещать так, чтобы она не создавала препятствий при эвакуации. Также они не рекомендуют использовать слишком много предметов декора.

Вообще в целом использование различных декоративных материалов, тем более синтетических, вроде игрушек и прочего не приветствуется. Прямо запрещено размещать такие декоративные сооружения на проходах, путях эвакуации. Если возникнет пожар, можно споткнуться о коробки, ель может упасть, преградить пути эвакуации, это все может быть чревато,отметили специалисты.

В гипермаркете «Лента» в Нижнем Тагиле оборудован новогодний тематический уголок. При его украшении использованы коробки и различные игрушки.

Рассказать о нарушениях в торговых центрах и магазинах может любой тагильчанин, сообщив об этом в надзорные органы. Специалисты ОНД могут провести внеплановую проверку новогодних точек торговли по решению прокуратуры.