Администрация Екатеринбурга вернула себе газету «Вечерний Екатеринбург»
Сегодня, 19:58ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В мэрии Екатеринбурга заявили о возвращении прав на газету «Вечерний Екатеринбург». Администрации города удалось вернуть газету без денежных затрат, сообщает пресс-служба уральской столицы.
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Соответствующие документы были подписаны с учредителем газеты — ООО «Вечерний Екатеринбург». Мэр города Александр Высокинский не раз упоминал о том, что газета, которая выпускалась на протяжении более 60 лет, нужна горожанам.
Являясь частной газетой, «Вечерний Екатеринбург» регулярно получал контракты на печать муниципальных правовых актов. Однако в 2019 году власти Екатеринбурга решили не тратить деньги и зарегистрировали собственное издание «Вестник Екатеринбурга». «Вечерний Екатеринбург», лишившись финансирования, перестал выходить в печать.
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