В Красноуфимске после смерти двух школьниц уволилась глава управления образования
Сегодня, 12:03ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Начальник управления образования Красноуфимска Жанна Фрицко написала заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает «Уралинформбюро».
Известно, что чиновница покинула пост 18 декабря, ее временно замещает Елена Вахрушева.
Источники связывают увольнение чиновницы с последними событиями в Красноуфимске, когда на железной дороге под колесами поезда погибли две девочки — 13 и 15 лет. После этого школы города подверглись масштабной проверке надзорных ведомств, в городе работала комиссия из Москвы.
Представители транспортной прокуратуры пришли к выводу, что в образовательных учреждениях недостаточно эффективно организована работа психологов.
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