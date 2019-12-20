В Красноуфимске после смерти двух школьниц уволилась глава управления образования

Источники связывают увольнение чиновницы с последними событиями в Красноуфимске, когда на железной дороге под колесами поезда погибли две девочки — 13 и 15 лет. После этого школы города подверглись масштабной проверке надзорных ведомств, в городе работала комиссия из Москвы.