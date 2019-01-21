Причины неизвестны: несколько исков о моральном вреде поданы к «Уральским авиалиниям»

Несколько судебных исков подано в Екатеринбурге в адрес «Уральских авиалиний». Истцы требуют от перевозчика возмещение морального вреда.

В частности, в декабре в адрес компании поданы иски на 25 000 рублей, 6 500 рублей, 26 250 рублей.

В пресс-службе ОАО «Уральские авиалинии» оперативно не смогли сообщить, что послужило поводом для исков и попросили направить запрос. На момент публикации материала, спустя две недели, ответ в редакцию TagilCity.ru не поступил.

В настоящий момент «Уральские авиалинии» фигурируют в 32 исполнительных производствах в качестве ответчика, общая сумма исков по ним составляет 411 881 рублей.