Трафик с сайтов органов власти и госуслуг станет бесплатным для россиян
С первого марта интернет-провайдеры перестанут взимать плату с россиян за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов органов власти, сообщают «РИА-Новости».
В рамках реализации проекта «Доступный интернет», предложенного президентом РФ Владимиром Путиным, было решено сделать бесплатным трафик при посещении социально-значимых ресурсов, таких как портал «Госуслуги» и сайты органов власти. Об этом рассказал пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков после совещания с исполняющим обязанности главы ведомства Константина Носова с крупнейшими операторами связи.
Он отметил, что посещение этих сайтов будет доступно даже при нулевом балансе на телефоне.
На прошлой неделе Владимир Путин на послании Федеральному собранию предложил сделать интернет доступным, чтобы каждый россиянин мог бесплатно пользоваться отечественными интернет-сервисами. Он поручил создать и реализовать соответствующий проект. По словам главы страны, это позволит создать больше возможностей для образования, творчества и общения.