Трафик с сайтов органов власти и госуслуг станет бесплатным для россиян

В рамках реализации проекта «Доступный интернет», предложенного президентом РФ Владимиром Путиным, было решено сделать бесплатным трафик при посещении социально-значимых ресурсов, таких как портал «Госуслуги» и сайты органов власти. Об этом рассказал пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков после совещания с исполняющим обязанности главы ведомства Константина Носова с крупнейшими операторами связи.

Он отметил, что посещение этих сайтов будет доступно даже при нулевом балансе на телефоне.