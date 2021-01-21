В Нижнем Тагиле 31 пешеход переходил дорогу в неположенном месте и получил штрафы

В Нижнем Тагиле 31 пешеход переходил дорогу в неположенном месте и получил штрафы

Сегодня, 19:33ОбществоPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
20 января в Нижнем Тагиле во время вечернего рейда за переход проезжей части в неположенном месте был оштрафован 31 пешеход, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

20 января сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» провели рейд по предупреждению ДТП с участием пешеходов и выявлению лиц, вовремя не оплативших административные штрафы.

Во время рейда было выявлено 56 нарушений ПДД. 31 пешеход переходил дорогу вне пешеходного перехода, несмотря на то, что он был рядом. Шесть водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам, пять — не оплатили административные штрафы. Кроме того, восемь водителей управляли автомобилями с тонировкой стекол не соответствующей требованиям техрегламента, шесть — не были пристегнуты ремнями безопасности.

Пешеходам следует быть предельно внимательными, переходя проезжую часть. Необходимо убедиться в безопасности: если в зоне видимости имеется пешеходный переход, то переход должен осуществляться строго по нему. В темное время суток нужно использовать светоотражающие элементы.

Водителям нужно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и местам с большим скоплением людей.

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