В Нижнем Тагиле 31 пешеход переходил дорогу в неположенном месте и получил штрафы

Во время рейда было выявлено 56 нарушений ПДД. 31 пешеход переходил дорогу вне пешеходного перехода, несмотря на то, что он был рядом. Шесть водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам, пять — не оплатили административные штрафы. Кроме того, восемь водителей управляли автомобилями с тонировкой стекол не соответствующей требованиям техрегламента, шесть — не были пристегнуты ремнями безопасности.