В свердловском УФССП прокомментировали выселение на улицу двух женщин в Первоуральске

В свердловском УФССП прокомментировали выселение на улицу двух женщин в Первоуральске

Сегодня, 10:40ОбществоPhoto: скриншот сюжета ТК "Четвертый канал"
В ГУФССП по Свердловской области прокомментировали ситуацию с принудительным выселением мамы и бабушки жителем Первоуральска.

Приставы действовали на основании решения суда о выселении женщины 1965 года рождения в пользу взыскателя физического лица, сообщили в ведомстве.

Должнику лично вручено постановление о возбуждении исполнительного производства и требование об исполнении решения суда в добровольном порядке, сказали в ведомстве.

19 января судебным приставом был зафиксирован факт освобождения жилья в добровольном порядке. При этом в отношении третьих лиц исполнительных действий не совершалось.

Напомним, 20 января стало известно о том, что в Первоуральске мужчина выгнал на улицу маму и 86-летнюю бабушку. Женщины рассказали, что домой попасть они не могут, так как родственник им не открывает. Кроме того, выселение, по словам матери выгнавшего ее на улицу мужчины, произошло законно, так как она оформила дарственную. 1,5 года назад мужчина решил продать дом. Он предложил родственникам приобрести автомобиль от продажи скотины и автомобиля. Сейчас женщины находятся у соседей.

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