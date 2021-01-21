В свердловском УФССП прокомментировали выселение на улицу двух женщин в Первоуральске

Напомним, 20 января стало известно о том, что в Первоуральске мужчина выгнал на улицу маму и 86-летнюю бабушку. Женщины рассказали, что домой попасть они не могут, так как родственник им не открывает. Кроме того, выселение, по словам матери выгнавшего ее на улицу мужчины, произошло законно, так как она оформила дарственную. 1,5 года назад мужчина решил продать дом. Он предложил родственникам приобрести автомобиль от продажи скотины и автомобиля. Сейчас женщины находятся у соседей.