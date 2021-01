В Свердловской области в поселке Уфимский местная жительница оказалась голой на улице в 30-градусный мороз.

Не зная, как поступить, женщина позвонила сотрудникам правоохранительных органов и попросила помощи, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Свердловчанка сказала, что на ней надеты только носки. Однако полицейским не пришлось вмешиваться в ситуацию, поскольку спустя несколько минут женщина вернулась обратно в дом.

