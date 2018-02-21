Рацион тагильских школьников улучшился после перехода на единую систему питания

С 2016 года школьников в Нижнем Тагиле кормят 2 организации: из Новокузнецка и из Полевского. С 2017 года они же занимаются обеспечением питания детских садов Нижнего Тагила.

Сначала компании разработали меню для 10-часового пребывания детей в саду, но затем его переделали на 12-часовое.

Начальник управления образования мэрии Нижнего Тагила Игорь Юрлов отметил, что плюсов перехода на новую систему питания множество: управлению образования проще контролировать 1 меню, которое составлено для нескольких ОУ. Изменения не повлияли и на зарплату сотрудников пищеблоков. Цены на обеды выровнялись. Так, в начальной школе обед стоит 52 руб. 7 коп., а для школьников среднего звена – 66 руб.

Директор одной из школ Нижнего Тагила рассказала, что после замены тагильской компании, занимающейся организацией питания в школе, родители стали отмечать, что рацион школьников улучшился.

Также на совещании было решено, что депутаты проведут выездное заседание комиссии в столовой одной из школ и сами попробуют предлагаемые там блюда, сообщают «Все новости».