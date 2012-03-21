«Драматический театр забивает всем подряд!» - в Нижнем Тагиле прошел спортивный чемпионат театров области (фото)

19 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Гора Белая» собрались представители театров Нижнего Тагилаи Екатеринбурга, таких, как Нижнетагильский Драматический и Кукольный театры, Екатеринбургские ТЮЗ, Театр кукол и Дом актёра. Собрались, чтобы посостязаться в двух видах спорта: фут-зал (мини-футбол)и волейбол.

Турнир открыли начальник управления культуры Нижнего Тагила Владимир Капкан, директор Нижнетагильского Драматического театра Ольга Анисимова, заместитель председателя свердловского Отделения СТД (ВТО) Татьяна Стрежнева и художественный руководитель Нижнетагильского Драматического театра Игорь Булыгин.

Нужно отметить мужество, с которым сражалась команда Дома актёра, как прогрессировала с каждой игрой команда Екатеринбургского Театра кукол, какую волю к победе продемонстрировала команда Театра юного зрителя, и, конечно, снайперские показатели команды Нижнетагильского Драматического театра. Интрига турнира по мини-футболу жила до последней секунды. Это был очень театральный футбольный форум: неожиданные режиссёрские ходы, исполнительское мастерство,удивительные сюжетные линии, работа над ошибками…одним словом – театр! Потрясающий спортивный спектакль с настоящими живыми эмоциями, который доставил удовольствие и участникам и многочисленным болельщикам поделился впечатлениями от соревнований Игорь Булыгин.

После футбольного турнира начался турнир волейбольный. В нем участвовали только две команды – сборная Екатеринбурга против сборной Нижнего Тагила. По словам организаторов «Театралиады», эмоции игроков били через край, и хотя в начале турнира присутствовала некая интрига: «Кто окажется сильнее?», но продержалась она не долго. Театралы сборной столицы Урала в четырёх партиях разгромили тагильчан со счетом 3:1.

Все команды получили грамоты, а Нижнетагильский Драматический театр - кубок за победу в мини-футбольном турнире. Но помимо официальных призов организаторов чемпионата были также призы творческие: Театр юного зрителя сыграл приятную всем участникам соревнований импровизацию. А потом команда ТЮЗ наградила участников волейбольного турнира кубками имедалями из свежих яблок.

Нижнетагильский Драматический театр в лице его художественного руководителя Игоря Булыгина выражает благодарность всем участникам «Театралиады» и искренне сочувствует всем, кто не смог на неё попасть.

Спасибо Свердловскому отделению СТДза такой замечательный театральный праздник. Спасибо администрации города Нижний Тагил за помощь в проведении турнира. Спасибо всем работникам Горы Белой и отдельная благодарность директору Александру Маслову передает Игорь Николаевич.

«Театралиада – 2012» в цифрах:

Мини-футбол:

Тагил Драма – Театр кукол – 5:0

ТЮЗ – ДА – 6:2

ДА – Тагил Драма – 0:8

Театр кукол – ТЮЗ – 1:1

Театр кукол – ДА – 4:2

ТЮЗ – Тагил Драма – 3:3

Тагил Драма – 7 очков

ТЮЗ – 5 очков

Театр кукол- 4 очка

Дом Актера – 0 очков

Волейбол:

Сборная Екатеринбурга -Сборная Нижнего Тагила 3:1