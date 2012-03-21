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«Драматический театр забивает всем подряд!» - в Нижнем Тагиле прошел спортивный чемпионат театров области (фото)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Драматический театр забивает всем подряд!» - в Нижнем Тагиле прошел спортивный чемпионат театров области (фото)

21 марта 2012, 12:11Общество
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