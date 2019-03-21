120 часов обязательных работ получил свердловчанин за поддельные права
Сегодня, 12:06ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Житель Нижних Серег приговорен к 120 часа обязательных работ за использование поддельного водительского удостоверения.
18 декабря 2018 года на автозаправочной станции в городе Пермь свердловчанин приобрел у неустановленного лица поддельное водительское удостоверение категории «В, В1, М». За документ он заплатил 15 тысяч рублей.
После этого, заведомо осознавая общественную опасность своих действий, мужчина в течении некоторого времени управлял транспортным средством. Во время проверки документов на одном из постов сотрудниками ГИБДД было установлено, что водитель предъявил поддельный документ. Водительское удостоверение было изъято.
В судебном заседании свою вину обвиняемый признал полностью. Он признан виновным в использовании заведомо подложного документа. Ему назначено 120 часов обязательных работ.
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