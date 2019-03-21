120 часов обязательных работ получил свердловчанин за поддельные права

18 декабря 2018 года на автозаправочной станции в городе Пермь свердловчанин приобрел у неустановленного лица поддельное водительское удостоверение категории «В, В1, М». За документ он заплатил 15 тысяч рублей.

После этого, заведомо осознавая общественную опасность своих действий, мужчина в течении некоторого времени управлял транспортным средством. Во время проверки документов на одном из постов сотрудниками ГИБДД было установлено, что водитель предъявил поддельный документ. Водительское удостоверение было изъято.