Депутат Госдумы Балыбердин отреагировал на попадание под украинские санкции

Депутат Государственной думы России от Свердловской области и уроженец Нижнего Тагила Алексей Балыбердин обнаружил свою фамилию в санкционном списке, который опубликовало украинское правительство за подписью главы государства Петра Порошенко.

Как же жить с этим горем? Как же я без сала и без борща с голушками на Крещатике?написал Балыбердин на своей странице в «ВКонтакте».