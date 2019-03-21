Депутат Госдумы Балыбердин отреагировал на попадание под украинские санкции
Ряд депутатов Государственной думы РФ от Свердловской области обнаружили свои фамилии в расширенном санкционном списке Украины, который был дополнен указом президента Петра Порошенко.
Депутат Государственной думы России от Свердловской области и уроженец Нижнего Тагила Алексей Балыбердин обнаружил свою фамилию в санкционном списке, который опубликовало украинское правительство за подписью главы государства Петра Порошенко.
Как же жить с этим горем? Как же я без сала и без борща с голушками на Крещатике?написал Балыбердин на своей странице в «ВКонтакте».
Согласно указанным в списке санкциям под блокировку попадают активы Балыбердина (если таковые имеются), также депутату запрещён въезд на территорию Украины. Помимо него в список попали другие парламентарии от Свердловской области: Игорь Торощин, Данил Шилков, Андрей Ветлужских, Максим Иванов, Лев Ковпак, Сергей Чепиков. Компанию депутатам составил свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько.