Свердловский педагог столкнулся с проблемами после высказывания о Путине
Сегодня, 11:00ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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У педагога из Камышлова, который на митинге извинился за то, что голосовал за Путина, возникли проблемы на работе.
Как рассказал мужчина, ему намекнули, что за подобные высказывания можно потерять работу.
Меня уволить никто не обещал, просто попросили поаккуратней выражаться, предупредили, чем такие высказывания против власти заканчиваются,сказал педагог.
Сейчас учитель говорит, что на митинге он сделал неправильный акцент и погорячился, он хотел рассказать о проблемах и считает, что неверно так категорически относиться к власти, пишет URA.RU.
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Видео: Видео с канала Sergei Cibirikov на YouTube
Мужчина недоволен тарифами на вывоз мусора, он возмущен, что сейчас, вместо 106 рублей за вывоз мусора, его семье приходится платить тысячу рублей. Хотя, как он говорит, фактически ничего не изменилось.
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