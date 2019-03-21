Свердловский педагог столкнулся с проблемами после высказывания о Путине

Как рассказал мужчина, ему намекнули, что за подобные высказывания можно потерять работу.

Меня уволить никто не обещал, просто попросили поаккуратней выражаться, предупредили, чем такие высказывания против власти заканчиваются,сказал педагог.

Сейчас учитель говорит, что на митинге он сделал неправильный акцент и погорячился, он хотел рассказать о проблемах и считает, что неверно так категорически относиться к власти, пишет URA.RU.

Видео Видео: Видео с канала Sergei Cibirikov на YouTube