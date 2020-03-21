В Свердловскую область из Сирии вернут десять детей

По словам Морокова, на данный момент ведется работа по возвращению в Свердловскую область двух сестер, чьи братья и сестры уже находятся на родине. Также он сообщил, что еще в Сирии остаётся восемь детей, которых необходимо доставить домой.

В феврале 2020 году из Сирии в Свердловскую область уже перевезли четверых детей. 20 марта уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что документы для возвращения в Россию готовы на 30 детей, но мероприятия, проводящиеся в связи с карантином по коронавирусу, не дают их перевезти. Всего из Сирии в Россию вернулись 26 детей.