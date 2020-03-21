В Свердловскую область из Сирии вернут десять детей

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Десять детей, находящихся в лагере в Сирии, будут возвращены в Свердловскую область, пишет ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в регионе Игоря Морокова.
По словам Морокова, на данный момент ведется работа по возвращению в Свердловскую область двух сестер, чьи братья и сестры уже находятся на родине. Также он сообщил, что еще в Сирии остаётся восемь детей, которых необходимо доставить домой.
В феврале 2020 году из Сирии в Свердловскую область уже перевезли четверых детей. 20 марта уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что документы для возвращения в Россию готовы на 30 детей, но мероприятия, проводящиеся в связи с карантином по коронавирусу, не дают их перевезти. Всего из Сирии в Россию вернулись 26 детей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей