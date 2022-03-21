Козырек обрушился в подъезд дома на Вагонке в Нижнем Тагиле

Козырек обрушился в подъезд дома на Вагонке в Нижнем Тагиле
Козырек обрушился в подъезд дома на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:18ОбществоФото: 1MI
Козырек входной группы обрушился в подъезд дома на улице Юности, 3/3 в Нижнем Тагиле. В связи с этим прокуратура Дзержинского района начала проверку.

Обрушение случилось 20 марта 2022 года вечером. В результате происшествия никто не пострадал. Обслуживанием дома занимается ООО УК «Первый региональный оператор», сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура организовала проверку совместно со специалистами Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, а также городской администрации. В ходе мероприятий будет выяснено, насколько добросовестно управляющая компания исполняет свои обязанности.

Напомним, на действия УК «Первый региональный оператор» в Нижнем Тагиле жители жалуются не впервые. Так, в январе жители дома на улице Боровая, 31 заявляли, что у них 4 января произошла коммунальная авария, но больше чем за неделю до 12 января проблема так и не была решена.

По словам директора УК Владимира Севрюгина, жильцы накопили долг более 50 тысяч рублей, а потому договор был расторгнут в одностороннем порядке. Об этом, по словам жильцов, они узнали только 10 января. Прокуратура в таких действиях усмотрела нарушение, так как УК обязана предупреждать о разрыве договора за два месяца, чтобы собственники могли определиться со способом управления домом и обслуживающей организацией.

Сюжеты:
Нижний Тагил
ВагонкаподъездНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы