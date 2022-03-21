Козырек обрушился в подъезд дома на Вагонке в Нижнем Тагиле

Козырек входной группы обрушился в подъезд дома на улице Юности, 3/3 в Нижнем Тагиле. В связи с этим прокуратура Дзержинского района начала проверку.

Обрушение случилось 20 марта 2022 года вечером. В результате происшествия никто не пострадал. Обслуживанием дома занимается ООО УК «Первый региональный оператор», сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Прокуратура организовала проверку совместно со специалистами Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, а также городской администрации. В ходе мероприятий будет выяснено, насколько добросовестно управляющая компания исполняет свои обязанности. Напомним, на действия УК «Первый региональный оператор» в Нижнем Тагиле жители жалуются не впервые. Так, в январе жители дома на улице Боровая, 31 заявляли, что у них 4 января произошла коммунальная авария, но больше чем за неделю до 12 января проблема так и не была решена. По словам директора УК Владимира Севрюгина, жильцы накопили долг более 50 тысяч рублей, а потому договор был расторгнут в одностороннем порядке. Об этом, по словам жильцов, они узнали только 10 января. Прокуратура в таких действиях усмотрела нарушение, так как УК обязана предупреждать о разрыве договора за два месяца, чтобы собственники могли определиться со способом управления домом и обслуживающей организацией. Жители дома в Нижнем Тагиле 8 день мерзнут из-за лопнувших труб

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