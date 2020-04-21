Дмитрий Песков: акция протеста во Владикавказе была незаконной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что акция протеста во Владикавказе против режима самоизоляции была незаконной, пишет ТАСС.
В любом случае, эта акция была незаконной, прокомментировал ситуацию Песков.
Он отметил, что данные протесты могут негативно повлиять на эпидемиологическую ситуацию, так как люди собрались вместе и не соблюдали социальную дистанцию.
В этом плане это может через какое-то количество дней иметь негативные последствия. Это очевидно для всех, сказал пресс-секретарь.
Песков не стал давать оценку происходящему. Он объяснил, что этот вопрос должно обсуждать местное руководство с инициативной группой. Он выразил надежду, что с помощью данного механизма люди смогут донести свои проблемы до руководства региона. Он призвал властей прислушиваться к народу и реагировать на их проблемы и замечания.
Вчера во Владикавказе 200 человек собрались у Дома правительства в центре города с требованием об отмене режима самоизоляции, заявляя, что коронавирус не представляет опасности для здоровья.