Дмитрий Песков: акция протеста во Владикавказе была незаконной

В любом случае, эта акция была незаконной, прокомментировал ситуацию Песков.

Он отметил, что данные протесты могут негативно повлиять на эпидемиологическую ситуацию, так как люди собрались вместе и не соблюдали социальную дистанцию.

В этом плане это может через какое-то количество дней иметь негативные последствия. Это очевидно для всех, сказал пресс-секретарь.

Песков не стал давать оценку происходящему. Он объяснил, что этот вопрос должно обсуждать местное руководство с инициативной группой. Он выразил надежду, что с помощью данного механизма люди смогут донести свои проблемы до руководства региона. Он призвал властей прислушиваться к народу и реагировать на их проблемы и замечания.