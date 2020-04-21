Полиция Нижнего Тагила организовала проверку после катания молодых людей на капоте
Сегодня, 15:21ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Полиция организует проверку водителя авто, который вчера, 20 апреля, катал на капоте и на крыше машины по двору около дома № 13 на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле молодых людей, сообщили TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По данному опубликованному ролику будет организована проверка. Сотрудники полиции установят водителя автомобиля, так как в действиях усмотрено нарушение правил дорожного движения, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Полиция ищет очевидцев инцидента в целях установления личностей и номера автомобиля.
Напомним, вчера, 20 апреля, в соцсетях появился ролик, где трое молодых людей передвигаются лёжа на машине.
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