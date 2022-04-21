Салют девятого мая будет запущен с Лисьей горы в Нижнем Тагиле

Салют девятого мая будет запущен с Лисьей горы в Нижнем Тагиле
Салют девятого мая будет запущен с Лисьей горы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:16ОбществоФото: 1МI
Фейерверк запустят в честь дня Победы в Нижнем Тагиле девятого мая 2022 года.

В 2022 году день Победы пройдёт так же, как проходил до возникновения пандемии — с торжественным парадом и акцией «Бессмертный полк».

Праздничный салют станет неотъемлемой частью ежегодного торжества, поскольку Нижний Тагил наградили званием «Город трудовой доблести», рассказал замглавы администрации по соцполитике Валерий Суров в эфире «Тагил-ТВ».

Также Суров пояснил, что запущенный с Лисьей горы фейерверк увидят отовсюду.

Напомним, в 2022 году в Нижнем Тагиле в августе отметят 300-летие города. Праздник планируется проводить три дня.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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Свердловская областьЛисья гораобществосалютНижний Тагил9 Мая
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