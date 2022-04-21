Салют девятого мая будет запущен с Лисьей горы в Нижнем Тагиле

В 2022 году день Победы пройдёт так же, как проходил до возникновения пандемии — с торжественным парадом и акцией «Бессмертный полк».
Праздничный салют станет неотъемлемой частью ежегодного торжества, поскольку Нижний Тагил наградили званием «Город трудовой доблести», рассказал замглавы администрации по соцполитике Валерий Суров в эфире «Тагил-ТВ».
Также Суров пояснил, что запущенный с Лисьей горы фейерверк увидят отовсюду.
Напомним, в 2022 году в Нижнем Тагиле в августе отметят 300-летие города. Праздник планируется проводить три дня.