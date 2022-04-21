Тагильские сотрудники «Почты России» помимо выдачи пенсий начали торговать продуктами

Тагильские сотрудники «Почты России» помимо выдачи пенсий начали торговать продуктами
Тагильские сотрудники «Почты России» помимо выдачи пенсий начали торговать продуктами
Сегодня, 16:01ОбществоФото: TagilCity.ru
Разносчики пенсий в Нижнем Тагиле стали продавать пожилым людям продукты. Теперь почтальону помимо того, чтобы выдать пенсию, нужно предлагать пожилым людям купить продукты, а также в случае необходимости заполнить бланк предзаказа.

Как рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка по имени Анастасия, ее дедушке сотрудники почты принесли пенсию 14 апреля, а также предложили купить продукты.

Бабушка пришла и рассказала, что дедушке вчера продали паштет, чай и что-то еще,сообщила Анастасия.

В пресс-службе «Почты России» данную информацию подтвердили, сообщив что почтальоны берут с собой на маршрут наиболее востребованные продукты. Также сотрудники почты должны предлагать пенсионерам оформить бланк с предзаказом. В перечень товаров входят не только продукты.

Через почтальонов можно заказать бакалейную продукцию, средства личной гигиены, бытовую химию,рассказали TagilCity.ru в «Почте России».

Теперь из-за новой услуги сумка почтальонов потяжелеет до семи килограммов. За это они получат денежный бонус к окладу. Размер надбавки в «Почте России» не сообщили, но отметили, что продажа продуктов и лотерейных билетов входит в должностные обязанности работников.

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