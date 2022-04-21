Тагильские сотрудники «Почты России» помимо выдачи пенсий начали торговать продуктами

Разносчики пенсий в Нижнем Тагиле стали продавать пожилым людям продукты. Теперь почтальону помимо того, чтобы выдать пенсию, нужно предлагать пожилым людям купить продукты, а также в случае необходимости заполнить бланк предзаказа.

Как рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка по имени Анастасия, ее дедушке сотрудники почты принесли пенсию 14 апреля, а также предложили купить продукты. Бабушка пришла и рассказала, что дедушке вчера продали паштет, чай и что-то еще,сообщила Анастасия. В пресс-службе «Почты России» данную информацию подтвердили, сообщив что почтальоны берут с собой на маршрут наиболее востребованные продукты. Также сотрудники почты должны предлагать пенсионерам оформить бланк с предзаказом. В перечень товаров входят не только продукты. Через почтальонов можно заказать бакалейную продукцию, средства личной гигиены, бытовую химию,рассказали TagilCity.ru в «Почте России». Теперь из-за новой услуги сумка почтальонов потяжелеет до семи килограммов. За это они получат денежный бонус к окладу. Размер надбавки в «Почте России» не сообщили, но отметили, что продажа продуктов и лотерейных билетов входит в должностные обязанности работников.

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