Сразу два театра Нижнего Тагила принимают участие в фестивале «Браво!»

Среди конкурсантов и Нижнетагильский театр Драмы со своим спектаклем «Сальто-морале». Кроме того, в конкурсе участвует театр Колледжа искусств Нижнего Тагила. Судить тагильских и других конкурсантов будет компетентное жюри. В его составе - московский критик Ольга Галахова, сопредседатель секции критиков Свердловского отделения СТД РФ Алла Лапина, музыковед и критик Михаил Мугинштейн и другие профессионалы.

Кроме того, в оценке конкурсных работ примут участие и зрители. Перед каждым спектаклем им раздадут анкеты, в которых они смогут оценить спектакль после его просмотра. Именно так выберут обладателя приза зрительских симпатий.

Заядлым театралам можно посоветовать посетить театр Вахтангова. Прекрасная игра актеров, дорогие декорации, приличная публика. Только билеты покупать нужно заранее. Для тех, кому нужны билеты в театр вахтангова срочно, стоит попробовать купить их через интернет.