Телеведущий Соловьев обещал приехать в Екатеринбург «чертей гонять»
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев обещал приехать в Екатеринбург и разобраться с «чертями» после того, как Евгения Чудновец обвинила его в унижении человеческого достоинства, об этом он сообщил в эфире передачи на радио «Вести FM».
Напомним, Владимир Соловьев, комментируя события, происходящие в Екатеринбурге в связи со строительством Храма святой Екатерины, назвал защитников сквера «бесами».
В ответ на это общественница Евгения Чудновец заявила о том, что намерена написать жалобу в управление по противодействию экстремизму МВД РФ, а также в прокуратуру. Правозащитника обвинила ведущего в оскорблении чувств верующего человека и заявила, что Владимир Соловьёв нарушил статью 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Соловьев, комментируя данную жалобу Чудновец, выразил готовность «биться в суде».
Давайте, бесы, кучкуйтесь! С радостью, коль судьба моя изгонять бесов! Вы бесы, о которых я и 15 и 20 и 30 лет назад говорил. Вы бесы и в бога не веруете! высказался радиоведущий в прямом эфире.