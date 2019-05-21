Телеведущий Соловьев обещал приехать в Екатеринбург «чертей гонять»

Напомним, Владимир Соловьев, комментируя события, происходящие в Екатеринбурге в связи со строительством Храма святой Екатерины, назвал защитников сквера «бесами».

В ответ на это общественница Евгения Чудновец заявила о том, что намерена написать жалобу в управление по противодействию экстремизму МВД РФ, а также в прокуратуру. Правозащитника обвинила ведущего в оскорблении чувств верующего человека и заявила, что Владимир Соловьёв нарушил статью 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Соловьев, комментируя данную жалобу Чудновец, выразил готовность «биться в суде».