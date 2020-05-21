Тагильчане рассказали, как разогнали скорости на карантине

Сегодня в Нижнем Тагиле тысячи жителей пользуются услугами оптического доступа в сеть от «Ростелекома» на скорости до 500 Мбит/с.

Я давно работаю программистом, и для меня высокая скорость соединения необходима. Честно говоря, долгое время не доходили руки сменить своего домашнего интернет-провайдера, у которого по привычке был абонентом много лет подряд,рассказывает житель города Андрей.

По его словам, когда весь коллектив отправили работать на удалёнку, выяснилось — домашнего интернета не хватает.

Стал узнавать, как обстоят дела у коллег, и оказалось, что у них всё «летает». Даже сериалы в Netflix и Amediateka, а стоимость тарифа такая же! Поэтому взвесил все за и против и отправил заявку в «Ростелеком» на подключение. Всё сделали очень быстро и аккуратно. Разницу ощутил сразу же, как будто пересел с автобуса на гоночное авто, и еще и сэкономил на этом. Уверен, и после снятия ограничений быстрый и стабильный интернет мне тоже пригодится, делится тагильчанин.

Современные каналы связи, построенные по технологии «оптика в квартиру», позволяют многократно повысить качество цифровых услуг в городах и районных центрах. Благодаря этому пользователи могут смотреть фильмы и сериалы в HD-качестве без задержек, запускать онлайн-игры, оперативно скачивать информацию, проводить дистанционное обучение и видеоконференции.

Учитывая рост интернет-трафика в будни и дневное время, компания «Ростелеком» в два раза расширила пропускную способность европейского сегмента IP-сети компании.

В конце первой недели апреля расширили полосы магистральных каналов связи международного направления, а также полосу оптической магистрали от Урала до Москвы. Работы проводили из-за возросшей нагрузки на сеть без перерыва сервисов и максимально незаметно для клиентов компании, комментирует директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Иван Пичугин.

Также сотрудники «Ростелекома» на Урале повысили устойчивость работы серверов интерактивного телевидения, что обеспечивает их бесперебойную работу.