Тагильчане рассказали, как разогнали скорости на карантине

Работаете дома на удаленке, ребенок учит уроки онлайн, а муж играет в танки? В этой ситуации очень важными становятся такие показатели домашнего интернета, как скорость и устойчивость соединения.
Сегодня в Нижнем Тагиле тысячи жителей пользуются услугами оптического доступа в сеть от «Ростелекома» на скорости до 500 Мбит/с.
Я давно работаю программистом, и для меня высокая скорость соединения необходима. Честно говоря, долгое время не доходили руки сменить своего домашнего интернет-провайдера, у которого по привычке был абонентом много лет подряд,рассказывает житель города Андрей.
По его словам, когда весь коллектив отправили работать на удалёнку, выяснилось — домашнего интернета не хватает.
Стал узнавать, как обстоят дела у коллег, и оказалось, что у них всё «летает». Даже сериалы в Netflix и Amediateka, а стоимость тарифа такая же! Поэтому взвесил все за и против и отправил заявку в «Ростелеком» на подключение. Всё сделали очень быстро и аккуратно. Разницу ощутил сразу же, как будто пересел с автобуса на гоночное авто, и еще и сэкономил на этом. Уверен, и после снятия ограничений быстрый и стабильный интернет мне тоже пригодится, делится тагильчанин.
Современные каналы связи, построенные по технологии «оптика в квартиру», позволяют многократно повысить качество цифровых услуг в городах и районных центрах. Благодаря этому пользователи могут смотреть фильмы и сериалы в HD-качестве без задержек, запускать онлайн-игры, оперативно скачивать информацию, проводить дистанционное обучение и видеоконференции.
Учитывая рост интернет-трафика в будни и дневное время, компания «Ростелеком» в два раза расширила пропускную способность европейского сегмента IP-сети компании.
В конце первой недели апреля расширили полосы магистральных каналов связи международного направления, а также полосу оптической магистрали от Урала до Москвы. Работы проводили из-за возросшей нагрузки на сеть без перерыва сервисов и максимально незаметно для клиентов компании, комментирует директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Иван Пичугин.
Также сотрудники «Ростелекома» на Урале повысили устойчивость работы серверов интерактивного телевидения, что обеспечивает их бесперебойную работу.
Чтобы сэкономить семейный бюджет, специалисты рекомендуют брать объединенный пакет, который дает сразу доступ и в интернет, и к интерактивному телевидению Wink со 130 телеканалами. При этом у пользователя нет необходимости покупать дорогое оборудование, лайфхак — у «Ростелекома» можно взять скоростной Wi-Fi роутер и ТВ-приставку в аренду всего за 10 рублей в месяц. ТВ-приставка Wink способна превратить обычный телевизор в Smart-TV со всеми его бонусами — управлением просмотром, возможностью выбирать фильмы и сериалы в онлайн-каталоге. Так что, пока закрыты кинотеатры, все новинки смотреть можно в интерактивном видеосервисе.