Кассир магазина «Райт» в Екатеринбурге подменила 7 тыс. рублей на фальшивые

В октябре 2017 года кассирша магазина сети «Райт» подменила 7 тыс. настоящих рублей на поддельные, которые хранила на рабочем месте в столе. Когда инкассаторы принимали выручку от магазина, они обратили внимание на поддельные купюры и изъяли их.