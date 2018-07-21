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Кассир магазина «Райт» в Екатеринбурге подменила 7 тыс. рублей на фальшивые
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Кассир магазина «Райт» в Екатеринбурге подменила 7 тыс. рублей на фальшивые

Сегодня, 11:40Общество
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