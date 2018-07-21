Кассир магазина «Райт» в Екатеринбурге подменила 7 тыс. рублей на фальшивые

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В Екатеринбурге завершился судебный процесс в отношении главного кассира сети «Райт». Женщину признали виновной в хранении и обороте фальшивых денег. Преступление было совершено в 2017 году.
Сюжеты: Екатеринбург
В октябре 2017 года кассирша магазина сети «Райт» подменила 7 тыс. настоящих рублей на поддельные, которые хранила на рабочем месте в столе. Когда инкассаторы принимали выручку от магазина, они обратили внимание на поддельные купюры и изъяли их.
20 июля 2018 года Чкаловский суд Екатеринбурга признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ. Она приговорена к 1 году и 6 месяцам заключения в колонии общего режима, сообщает «ЕТВ».
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