В Екатеринбурге на пять лет осудили мать застройщика, найденного мертвым на улице
В Екатеринбурге суд приговорил мать умершего застройщика к пяти годам тюрьмы за мошенничество, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Суд установил, что мать вместе со своим сыном обманным путем похитила у 84 человек 97,3 млн. рублей под предлогом реализации долей в возводимых многоквартирных жилых домах. В 2012 году без разрешения на использование земельных участков жилые дома начали строить. При этом мать с сыном не сообщали гражданам о том, что не имеют разрешение на строительство. Для привлечения пайщиков они размещали рекламу на телевидении и радио.
Подсудимая вела переговоры с людьми, заключала договоры.
При возникновении проблем с администрацией Екатеринбурга в связи с незаконностью осуществляемого строительства предлагала потерпевшим перезаключать договоры на квартиры с большей площадью в иных строящихся домах, что, как правило, сопровождалось требованием внести дополнительные денежные, сообщили в прокуратуре.
Строительство домов было прекращено в 2013 году. В мае 2018 года сын подсудимой был найден мертвым на улице Коммунистической в Екатеринбурге. Ранее он был помощником депутата Законодательного собрания Свердловской области Евгения Артюха. Сообщалось, что труп был связан и пролежал на улице около четырех месяцев.