В Екатеринбурге на пять лет осудили мать застройщика, найденного мертвым на улице

Суд установил, что мать вместе со своим сыном обманным путем похитила у 84 человек 97,3 млн. рублей под предлогом реализации долей в возводимых многоквартирных жилых домах. В 2012 году без разрешения на использование земельных участков жилые дома начали строить. При этом мать с сыном не сообщали гражданам о том, что не имеют разрешение на строительство. Для привлечения пайщиков они размещали рекламу на телевидении и радио.

Подсудимая вела переговоры с людьми, заключала договоры.

При возникновении проблем с администрацией Екатеринбурга в связи с незаконностью осуществляемого строительства предлагала потерпевшим перезаключать договоры на квартиры с большей площадью в иных строящихся домах, что, как правило, сопровождалось требованием внести дополнительные денежные, сообщили в прокуратуре.