В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» для подготовки к школе

Причиной введения такого «капитала» названо то, что не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе сборы ребенка в школу. Автор инициативы утверждает, что родители вынуждены увеличивать расходы на покупку всего необходимого для учебы в ущерб другим тратам.