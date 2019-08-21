В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» для подготовки к школе
Вчера, 23:00ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Предложение о введении «первосентябрьского капитала», который бы помог родителям собрать ребёнка в школу, поступило от замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова, сообщают «РИА Новости».
Причиной введения такого «капитала» названо то, что не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе сборы ребенка в школу. Автор инициативы утверждает, что родители вынуждены увеличивать расходы на покупку всего необходимого для учебы в ущерб другим тратам.
Согласно предложению Чернышова, в рамках «первосентябрьского капитала» родителям будут выделять дополнительные деньги для покрытия расходов на школу. О конкретной сумме финансовой поддержки не уточняется. Обращение депутат уже направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.
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