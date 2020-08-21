В ИК Свердловской области возобновляются свидания после «коронавирусных» ограничений

Свидания возобновят с учетом соблюдения эпидемиологической безопасности. Для этого на КПП и в комнатах для свиданий установят диспенсеры для обработки рук антисептиками. Рассадка осужденных и родственников будет осуществляться с учетом дистанцирования. Также комнаты для свиданий оснастят антисептическими ковриками. Свидания будут проходить в соответствии с установленным графиком для того, чтобы исключить скопление людей. Родственниками и заключенным будут измерять температуру.