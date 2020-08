В ИК Свердловской области возобновляются свидания после «коронавирусных» ограничений

С 24 августа в некоторых исправительных колониях Свердловской области возобновляются краткосрочные свидания. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Свидания возобновят с учетом соблюдения эпидемиологической безопасности. Для этого на КПП и в комнатах для свиданий установят диспенсеры для обработки рук антисептиками. Рассадка осужденных и родственников будет осуществляться с учетом дистанцирования. Также комнаты для свиданий оснастят антисептическими ковриками. Свидания будут проходить в соответствии с установленным графиком для того, чтобы исключить скопление людей. Родственниками и заключенным будут измерять температуру. Как пояснили в пресс-службе, краткосрочные свидания возобновятся не во всех исправительных учреждениях. В Нижнем Тагиле свидания пока не разрешены в ЛИУ-51, ИК-13, СИЗО-3. Напомним, свидания в ИК отменили во время пандемии коронавируса.

