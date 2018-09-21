На месте БДСМ-клуба в Екатеринбурге откроется музей космоса

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В Екатеринбурге готовится к открытию музей космоса. Он будет располагаться на месте ночного клуба Lynch, где проходили БДСМ-вечеринки.
Сюжеты: Екатеринбург
На втором этаже кинотеатра «Салют» в помещении, где ранее располагался ночной клуб Lynch, 1 ноября откроется Музей космоса.
Сейчас экспонаты музея находятся на первом этаже рядом с планетарием. Однако там им не хватает места, поэтому было решено перенести экспозицию на второй этаж. Также в музее будут представлены новые экспонаты — это модели ракет-носителей.
Ночной клуб Lynch просуществовал 5 лет и был закрыт в связи со скандальной БДСМ-вечеринкой, пишет Е1.
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