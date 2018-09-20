Значок с Нижнетагильским заводом им. Куйбышева представлен на выставке во Франции
Сегодня, 14:00Общество
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Во Франции в Париже открылась выставка, посвященная достопримечательностям Урала. Среди экспонатов представлен значок с изображением завода им. Куйбышева в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
На выставке, которая открылась в Российском центре науки и культуры в Париже, представлены работы уральских дизайнеров.
Все экспонаты посвящены достопримечательностям Урала. На витринах выставки можно увидеть значок с изображением Нижнетагильского завода им. Куйбышева.
Кроме того, посетителям представлены сувениры с видом Екатеринбурга: значки, туристическая карта, футболки с летающим над городом самолетом, книги с фотографиями и дневник путешественника.
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В Париже выставка работает до 20 сентября, а потом отправится по другим городам Франции, сообщает представительство МИД в Екатеринбурге.
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