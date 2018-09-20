Значок с Нижнетагильским заводом им. Куйбышева представлен на выставке во Франции

На выставке, которая открылась в Российском центре науки и культуры в Париже, представлены работы уральских дизайнеров.

Все экспонаты посвящены достопримечательностям Урала. На витринах выставки можно увидеть значок с изображением Нижнетагильского завода им. Куйбышева.

Кроме того, посетителям представлены сувениры с видом Екатеринбурга: значки, туристическая карта, футболки с летающим над городом самолетом, книги с фотографиями и дневник путешественника.