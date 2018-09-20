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Значок с Нижнетагильским заводом им. Куйбышева представлен на выставке во Франции
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2018 09 17 at 16 33 30

Значок с Нижнетагильским заводом им. Куйбышева представлен на выставке во Франции

Сегодня, 14:00Общество
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