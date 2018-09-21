Тагильчанин снял на видео ползающих тараканов в «Пятерочке» на Вагонке

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В «Пятерочке» на Зари, 44а тагильчанин заметил тараканов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Житель Нижнего Тагила снял видео, на котором видно, что в магазине «Пятерочка», расположенном на ул. Зари, 44а бегают тараканы.
Видео
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Как сообщил автор видео, жалобы от жителей дома на этот магазин уже поступали. Только ранее тагильчане жаловались на шум.
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