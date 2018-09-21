Тагильчанин снял на видео ползающих тараканов в «Пятерочке» на Вагонке

Житель Нижнего Тагила снял видео, на котором видно, что в магазине «Пятерочка», расположенном на ул. Зари, 44а бегают тараканы.

Как сообщил автор видео, жалобы от жителей дома на этот магазин уже поступали. Только ранее тагильчане жаловались на шум.