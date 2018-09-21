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Тагильчанин снял на видео ползающих тараканов в «Пятерочке» на Вагонке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Foto.cheb.ru 135203

Тагильчанин снял на видео ползающих тараканов в «Пятерочке» на Вагонке

Сегодня, 20:00Общество
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