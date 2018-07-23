И снова «Пятерочка»: покупатели обнаружили испорченную продукцию в ГГО и Алапаевске

Как рассказали жители поселка Черноисточинск, они вновь столкнулись с просроченной продукцией в магазине торговой сети «Пятерочка». На этот раз в продаже было сливочное масло с истекшим сроком годности.

Жительница поселка рассказала, как купила сливочное масло «Простоквашино». Уже на кассе она обратила внимание, что дата производства на упаковке была 11 июня, а срок годности продукта – 35 суток. На момент продажи товар был просрочен уже на 2 дня.

18 июля, в вечернее время в магазине «Пятерочка» я купила сливочное масло «Простоквашино». Уже после того, как товар был пробит на кассе, я обратила внимание, что у масла вышел срок годности. Масло было просрочено на два дня, рассказала жительница поселка Черноисточинск.

Кассир при продаже товара также не обратил внимания на срок годности. Девушка попросила кассира проверить, в норме ли сроки годности сливочного масла. Для решения вопроса на место был вызван заместитель директора магазина.

При продаже товара кассир не обратил внимания на сроки годности. Только после того, как я его попросила посмотреть на дату выпуска масла, он посчитал. Оказалось, что масло просрочено уже на два дня. В свое оправдание кассир сказал, что они не успевают отслеживать сроки годности и вызвал заместителя директора магазина, возмущается покупательница.

Со слов покупательницы, сотрудники «Пятерочки» ссылаются на нехватку кадров, из-за чего не успевают отслеживать сроки годности продуктов в торговом зале.

Я один кассир, больше никого нет. Все уволились, из-за чего я даже и не знаю. Но мы решаем кадровый вопрос, пояснил заместитель директора «Пятерочки».

Покупатель из Алапаевска рассказала о том, что в «Пятерочке» не соблюдаются условия хранения продуктов. В магазине этой торговой сети она приобрела соленые огурцы. При вскрытии банки жительница Алапаевска обнаружила плесень.

20 июля в магазине «Пятерочка», который расположен по улице Ленина, я купила соленые огурцы в стеклянной банке. Пришла домой и обнаружила, что огурцы заплесневели. Плесень толстым слоем покрывала всю поверхность содержимого банки. Сразу под крышкой этого не было видно. Срок годности в норме, значит были нарушены условия хранения. Возвращать огурцы в магазин я уже не стала, так как было поздно, я их просто выбросила. Я очень расстроилась, что такая продукция встречается в крупных торговых сетях,пожаловалась жительница Алапаевска.