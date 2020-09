Свердловские власти решили реконструировать заброшенную больницу в Зеленой роще

В Екатеринбурге согласован проект реконструкции заброшенной больницы в Зеленой роще. Информация опубликована на сайте Управления охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Как сообщается в документе, заказчиком проекта станет группа компаний «А1». После обследования были выявлены дефекты во внутренней части помещения. Однако, состояние стен признали удовлетворительным, здание будет реставрировано по внешнему виду 1938 года. В больнице укрепят фундамент подвала, усилят наружные стены. Произойдет замена внутренних колонн и перекрытий. Лестницы будут отремонтированы. Также будут отреставрированы парадные вестибюли, а надстройки северного блока демонтируют. В больнице установят пластиковые окна, поменяют инженерные системы. Территория вокруг будет благоустроена. После реконструкции объект культурного наследия смогут использовать как медицинское учреждение. Напомним, что законодательное собрание Свердловской области разрешило приватизацию больницы. По предварительным данным реконструкция здания обойдется 2,5 миллиарда рублей.

