Археологи разрешили реконструировать Зеленую Рощу в Екатеринбурге

Кладбище является объектом археологического наследия, а потому его важно сберечь. В правилах указывается запрет на раскопки глубже одного метра и проезд строительной техники над местом расположения могил. Документ с полным текстом правил размещен на сайте Управления госохраны памятников Свердловской области.