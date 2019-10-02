Археологи разрешили реконструировать Зеленую Рощу в Екатеринбурге
Сегодня, 21:22ОбществоФото: pixabay.com
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Работы на территории парка были приостановлены после того, как на ней обнаружили старинное кладбище. Экспертами был составлен перечень правил, при соблюдении которых кладбище останется нетронутым, сообщает Znak.ru.
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Кладбище является объектом археологического наследия, а потому его важно сберечь. В правилах указывается запрет на раскопки глубже одного метра и проезд строительной техники над местом расположения могил. Документ с полным текстом правил размещен на сайте Управления госохраны памятников Свердловской области.
Летом в Зеленой роще был установлен забор для проведения работ. Некоторые общественники считают, что проект неудачный из-за вырубки деревьев.
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