Владислав Пинаев наградил волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом

Хорошо, что в нашем городе есть вы. То, с чем столкнулась наша страна и город в частности, не ожидал никто. Та работа, которую вы выполняли, достойна самой высокой оценки и уважения. Вы помогали нуждающейся части населения. Людям, находящимся на самоизоляции, это было важно. Спасибо вам большое.выступил с обращением Владислав Пинаев