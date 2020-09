Владислав Пинаев наградил волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом

Награждение участников Всероссийской акции взаимопомощи «#Мывместе» состоялось сегодня в Нижнетагильском филиале «Свердловcкого областного медицинского колледжа», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Хорошо, что в нашем городе есть вы. То, с чем столкнулась наша страна и город в частности, не ожидал никто. Та работа, которую вы выполняли, достойна самой высокой оценки и уважения. Вы помогали нуждающейся части населения. Людям, находящимся на самоизоляции, это было важно. Спасибо вам большое.выступил с обращением Владислав Пинаев Акция «#Мывместе» была запущена в поддержку пожилых и маломобильных граждан во время пандемии коронавируса. Грамоты за проделанную работу объединенного штаба волонтеров, который оказывал необходимую помощь жителям Нижнего Тагила в период пандемии коронавируса, мэр вручил председателю Нижнетагильского отделения Общероссийской общественной организации Валентине Шишкиной и заместителю директора по социально-педагогической работе медицинского колледжа Марине Казанцевой. Так же письма с благодарностями получили около 50 волонтеров, трудившихся в штабе. В период акции «#Мывместе» волонтеры-медики Нижнего Тагила выполнили 171 федеральных и 2335 муниципальных заявок. На добровольной основе тагильчани посетили более 1500 адресов и доставили порядка двух тысяч продуктовых наборов нуждающимся. Помимо этого волонтеры связывались с гражданами и уточняли их состояние здоровья, а также принимали участие в акции по распространению средств индивидуальной защиты и организовали поздравление с 75-летием Великой Победы ветеранов Нижнего Тагила. Напоминаем, что в мае этого года в Дагестан были привезены несколько тысяч средств индивидуальной защиты от проектов ОНФ #МыВместе и «Регион заботы».

